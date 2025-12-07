RZ-Adventskalender 7. Türchen: Steht ein neues Jahrtausend bevor? Marvin Conradi 07.12.2025, 04:59 Uhr

i Das heutige Türchen widmet sich der damaligen Jahrtausendwende. MH/stock.adobe.com

In diesem Jahr widmet sich unser Adventskalender den Zahlen seiner Türchen. Das siebte Türchen steht für das damalige Lebensalter des Autors, der sich genau an die Jahrtausendwende erinnern kann – so klein, wie der mittlerweile Große damals auch war.

Wir schreiben das Jahr 1999: Ein Jahr, in dem ganz besonders viele Erwachsene in der Vorweihnachtszeit nervös sind. Während seinerzeit die Jahrtausendwende – auch dank der Medien – in aller Munde bei den Erwachsenen ist, lässt es mich als damals Siebenjährigen ganz unbeeindruckt.







Artikel teilen

Artikel teilen