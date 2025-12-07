7. Türchen: Steht ein neues Jahrtausend bevor?

In diesem Jahr widmet sich unser Adventskalender den Zahlen seiner Türchen. Das siebte Türchen steht für das damalige Lebensalter des Autors, der sich genau an die Jahrtausendwende erinnern kann – so klein, wie der mittlerweile Große damals auch war.
Lesezeit 1 Minute
Wir schreiben das Jahr 1999: Ein Jahr, in dem ganz besonders viele Erwachsene in der Vorweihnachtszeit nervös sind. Während seinerzeit die Jahrtausendwende – auch dank der Medien – in aller Munde bei den Erwachsenen ist, lässt es mich als damals Siebenjährigen ganz unbeeindruckt.