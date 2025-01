Jahresausblick Windhagen 7-Millionen-Euro-Projekt Geutebrück-Halle vor Abschluss 27.01.2025, 12:00 Uhr

i Die ehemalige Geutebrück-Halle, die sich im Besitz der Ortsgemeinde Windhagen befindet, wird derzeit umgebaut. Darin sollen unter anderem Bauhof, Gemeindebüro und die Erweiterung der Kita "Wiesenwichtel" Platz finden. Kostenpunkt: Mehr als 7 Millionen Euro. Michael Möhlenhof

Windhagen ist eine der reichsten Gemeinden im Kreis. Da wundert es nicht, dass der Ortschef sich keine Gedanken um die Finanzen macht und Millionenbeträge für Investitionen einplanen kann. Aber mit einem Haken.

2025 wird in Windhagen unter dem neuen Ortsbürgermeister Hans-Dieter Geiger viel passieren. Sowohl in der Halle in der Straße „Im Nassen“ als auch am Ortseingang oder im Ortsteil Rederscheid.Der Ortschef berichtet, dass das größte Projekt, der Umbau der Halle „Im Nassen“ für Bauhof, Gemeindebüro und Vereine, wohl im Mai fertig sein soll.

