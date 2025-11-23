Statistik für Kreis Neuwied 69 Einkommensmillionäre gibt es an Rhein und Wied 23.11.2025, 11:00 Uhr

i Auch im Kreis Neuwied gibt es Einkommensmillionäre. Karl-Josef Hildenbrand/dpa. picture alliance/dpa

Ach wie gerne wäre ich im Club der Millionäre, singt Udo Lindenberg. Nur: Diese Eintrittskarte dürften sich die allermeisten von uns nicht leisten können. Und doch gibt es auch im Kreis Neuwied Menschen, deren Jahreseinkommen siebenstellig ist.

Ein jährliches Einkommen von einer Million Euro und mehr – wer würde da Nein sagen? Doch während das für den überwiegenden Teil der Bevölkerung Wunschvorstellung bleibt, gibt es auch im Kreis Neuwied Menschen, die diese Hürde mehr oder weniger locker überspringen.







