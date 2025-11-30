Adventszauber am Wochenende 600 rote Schleifen schmücken Bad Hönninger Innenstadt Creativ Picture 30.11.2025, 17:00 Uhr

i Allerlei schöne Weihnachtsdeko wartete auf die Gäste des Bad Hönninger Adventsmarktes. Heinz-Werner Lamberz

Anlässlich des Bad Hönninger Weihnachtsmarkts warf sich die Innenstadt in Schale. Die Hauptstraße und der Marktplatz erhielten 65 Weihnachtsbäume, geschmückt mit Hunderten Schleifen. Rock’n’Roll-Musik sorgte derweil für gute Stimmung.

Alljährlich stellt die Werbegemeinschaft Bad Hönningen mit Veranstalter Mark Geimer und Marktleiter Volker Risse den Adventsmarkt mit auf die Beine und jetzt zum ersten Mal in Eigenregie. Wieder eine Besonderheit: Die Hauptstraße und der Marktplatz wurden mit 400 Ballen Stroh ausgekleidet, und in den Straßen wurden 65 Weihnachtsbäume, die mit 600 roten Schleifen dekoriert waren, für ein besonderes Flair aufgestellt.







