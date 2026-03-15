Früheres Freibadgelände 600.000 Euro Förderung für den Unkeler Bürgerpark Sabine Nitsch 15.03.2026, 10:00 Uhr

i René Rondot erläutert vor dem Kioskgebäude auf dem ehemaligen Freibadgelände in Unkel, was sich der Verein „Gemeinsam für Vielfalt“ alles vorgenommen hat. Sabine Nitsch

Aufbauten auf dem ehemaligen Freibadgelände in Unkel, wie der Kiosk, werden energetisch saniert. Auf dem zwei Hektar großen Areal können jetzt auch Veranstaltungen stattfinden. Anwohner haben Widerspruch eingelegt.

Das Projekt Bürgerpark nimmt in Unkel jetzt richtig Fahrt auf. „Wir haben dringend auf die Baugenehmigung gewartet, um endlich Rechtssicherheit für den Betrieb und die Weiterentwicklung des Bürgerparks zu haben. Die ist jetzt erteilt. Jetzt kann es richtig losgehen“, sagt René Rondot vom Vorstandsteam des Vereins „Gemeinsam für Vielfalt“ (GfV), der seit Anfang 2021 das 23.







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