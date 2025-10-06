55-Jährige ist zuletzt am 2. Oktober gesehen worden

Die Polizei Straßenhaus bittet um Mithilfe bei einem Vermisstenfall. Gesucht wird eine Frau aus Asbach.

Die 55-jährige Sükriye G. aus Asbach wird seit Dienstag, 2. Oktober, vermisst. Die Frau könnte sich in einer hilflosen Lage befinden, informiert die Polizei Straßenhaus weiterhin.

Wie die Beamten zudem informieren, wurde die 55-Jährige am 2. Oktober noch gegen 10 Uhr gesehen. Zuletzt habe sie sich unter anderem auch in Linz und in Neustadt aufgehalten.

Die Polizei beschreibt die vermisste Frau wie folgt: etwa 1,53 Meter groß, braune Haare, oft zum Dutt gebunden, etwas kräftigere Statur, sie trug zuletzt schwarze Leggins und einen hellgrauen Pullover.

Hinweise bitte an die Polizei in Straßenhaus unter Tel. 02634/9520.