50 Jahre Wiedhalle: Veranstaltungsreihe in Roßbach

Jubiläum in Roßbach: Die Wiedhalle wird 50 Jahre alt. Grund zur Freude bietet auch der baldige Abschluss der Kita-Umbauarbeiten. Die Ortsgemeinde Straßenhaus wiederum will Grundstücke des Neubaugebiets „Auf dem Gleichen“ in die Vermarktung bringen.