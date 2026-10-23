Wichtiges Angebot der Caritas 
50 Jahre hilft Schwangerschaftsberatung in Neuwied
Drei Beraterinnen, die für die Caritas im Einsatz sind: Judith Michel, Stefanie Ehrenstein und Andrea Wilberg (von links) berich
Drei Beraterinnen, die für die Caritas im Einsatz sind: Judith Michel, Stefanie Ehrenstein und Andrea Wilberg (von links) berichteten aus der Praxis.
Rainer Claaßen

Seit 50 Jahren begleitet die Caritas-Schwangerschaftsberatung Neuwied Frauen und Familien mit Rat, Zuwendung und konkreter Hilfe. Beim Jubiläum wurde deutlich: Solche Angebote sind heute wichtiger denn je.

Lesezeit 2 Minuten
Ein Kind zu erwarten, ist meistens Grund zur Freude. Doch finanzielle Sorgen, Probleme in der Partnerschaft oder eine ungewisse Zukunft können aus einer Schwangerschaft eine existenzielle Herausforderung machen. Seit 50 Jahren unterstützt die Schwangerschaftsberatung der Caritas in Neuwied Frauen und Familien.
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