Da würde Merz sich freuen
49 Jahre bei Gladbacher Firma und keine Lust auf Rente
Pünktlich um 7 Uhr war Dienstbeginn für Kurt Koch - 49 Jahre lang. Wenn er jetzt in Rente geht, hört sein Arbeitsleben aber nich
Pünktlich um 7 Uhr war Dienstbeginn für Kurt Koch - 49 Jahre lang. Wenn er jetzt in Rente geht, hört sein Arbeitsleben aber nicht auf: Er gehört zu den Menschen, die in ihrem Beruf gern weitermachen wollen. Und von deren Erfahrung die jüngeren Kollegen profitieren können.
Jörg Niebergall

Das wäre wahrscheinlich ganz nach dem Geschmack des Bundeskanzlers: Kurt Koch geht nach 49 Jahren bei der Firma Haustechnik Henry Burmester in Rente – theoretisch zumindest. Denn der Heizungsbauer arbeitet einfach weiter.

Lesezeit 2 Minuten
Was haben die Fußballidole Uwe Seeler, Fritz Walter und der Münstermaifelder Kurt Koch gemeinsam? Genau, ebenso wie Seeler und Walter hat auch der Eifelaner nie seinen Verein oder besser gesagt Arbeitgeber gewechselt. Seit 49 Jahren hält der gelernte Heizungsbauer der Firma Haustechnik Henry Burmester in Neuwied-Gladbach die Treue.

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