Schwerer Raub im Kreis Neuwied 45-Jähriger äußert sich vor Gericht zu Vorwürfen 19.11.2024, 06:00 Uhr

i Am zweiten Prozesstag hat sich einer der beiden Angeklagten zu den Vorwürfen wegen schweren Raubes im Kreis Neuwied am Landgericht Koblenz geäußert. (Symbolfoto) picture alliance/dpa/Felix Kästl

Im Prozess wegen schweren Raubes in einem Privathaus im Kreis Neuwied hat einer der beiden Angeklagten am Landgericht Koblenz sich zu den Vorwürfen geäußert. Am zweiten Verhandlungstag hat der 45-jährige Pole mittels Dolmetscherin eine Stellungnahme zur Anklage abgegeben.

