Wirtschaftsfaktor Tourismus 44,5 Millionen Euro Umsatz in Rengsdorf-Waldbreitbach Justin Buchinger 21.11.2026, 16:00 Uhr

i Das Wiedtal im Herbst. Welche Bedeutung der Wirtschaftsfaktor Tourismus für die Verbandsgmeinde Rengsdorf-Waldbreitbach hat, hat nun eine Studie des DWIF untersucht. Andreas Pacek/Touristik-Verband Wiedtal. xx

Ob Camper, Wanderer oder Hotelgast, Wiedtal und Rengsdorfer Land sind bei Touristen beliebt: Fast 1,2 Millionen Aufenthalte kann die VG Rengsdorf-Waldbreitbach laut einer Studie des DWIF verzeichnen. Ein Blick auf die Zahlen.

44,5 Millionen Euro Umsatz sind im Jahr 2025 durch Tourismus in der Verbandsgemeinde (VG) Rengsdorf-Waldbreitbach erwirtschaftet worden. Das zeigt eine Studie des Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts für Fremdenverkehr (DWIF), die vor Kurzem in Rengsdorf vorgestellt wurde.







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