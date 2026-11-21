Ob Camper, Wanderer oder Hotelgast, Wiedtal und Rengsdorfer Land sind bei Touristen beliebt: Fast 1,2 Millionen Aufenthalte kann die VG Rengsdorf-Waldbreitbach laut einer Studie des DWIF verzeichnen. Ein Blick auf die Zahlen.
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44,5 Millionen Euro Umsatz sind im Jahr 2025 durch Tourismus in der Verbandsgemeinde (VG) Rengsdorf-Waldbreitbach erwirtschaftet worden. Das zeigt eine Studie des Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts für Fremdenverkehr (DWIF), die vor Kurzem in Rengsdorf vorgestellt wurde.