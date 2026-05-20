Frorath gegen Ausbaubeiträge
40 Eigentümer und 400.000 Euro für einen neuen Gehweg
Die Frorather Hauptstraße kurz bevor die Arbeiten im Januar begonnen haben. Der LBM rechnet damit, dass die Arbeiten im Sommer 2
Die Frorather Hauptstraße kurz bevor die Arbeiten im Januar begonnen haben. Der LBM rechnet damit, dass die Arbeiten im Sommer 2027 abgeschlossen sind. (Archiv)
Justin Buchinger

Auch wenn die neue Landesregierung die wiederkehrenden Beiträge abschaffen will, führen sie immer noch zu Diskussionen. Über 400.000 Euro sollen die etwa 40 Grundstückseigentümer in Frorath bezahlen. Dagegen wehren sie sich mit einer Petition.

Lesezeit 5 Minuten
Seit Januar gibt es im Hausener Ortsteil Frorath kein Durchkommen. Wegen des Ausbaus der Hauptstraße/L257 kommt man nur bis zur Ortsmitte. Dann beginnt die Baustelle, die das Dorf vom Kernort abtrennt. Genauso abgetrennt fühlen sich die etwa zwei Dutzend Frorather, die sich dort versammelt haben, um mit unserer Zeitung über ihre Sorge zu reden: Voraussichtlich 408.

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