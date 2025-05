Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es laut Polizei am Dienstagnachmittag gegen 15.10 Uhr in Neuwied gekommen. Im Bereich eines Zebrastreifens im Stadtteil Niederbieber erfasste ein Pkw eine Fußgängerin, die später ihren Verletzungen erlag. 

Ein tödlicher Unfall hat sich am Dienstagnachmittag in Neuwied ereignet. Wie die Polizeiinspektion Neuwied am Dienstagabend gegen 19 Uhr berichtete, gab es gegen 15.10 Uhr im Bereich eines Zebrastreifens im Neuwieder Stadtteil Niederbieber einen schweren Verkehrsunfall. Hierbei erfasste ein Pkw eine 37-jährige Fußgängerin frontal, später erlag sie im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

Ermittlungen dauern an

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit noch an. Auf RZ-Nachfrage erklärte die Polizei, dass nun die Spuren am Fahrzeug ausgewertet und mögliche Zeugen befragt werden, die etwas zum Unfallhergang berichten können. Zum aktuellen Zeitpunkt kann laut Polizei „noch keine belastbare Prognose abgegeben werden“.