Erhalt der Kulturlandschaft
300 Obstbäume gehen an Bürger im Kreis Neuwied
Zum Erhalt der Kulturlandschaft wurden 300 Obstbäume an Bürger verteilt.
Jörg Niebergall

Mehr als 300 Obsthochstämme stehen bald in den Gärten von Bürgern im Kreis Neuwied: Der Kreis und die Abtei-Rommersdorf-Stiftung haben diese verteilt, um die lokale Flora zu fördern und auf den Erhalt der Kulturlandschaft aufmerksam zu machen.

Lesezeit 1 Minute
Im Rahmen des Streuobstjahres hat der Landkreis Neuwied mit der Abtei-Rommersdorf-Stiftung wieder mehr als 300 Obsthochstämme an interessierte Bürger verteilt. Die Aktion fördert nicht nur die lokale Flora, sondern auch die Herstellung regionaler Produkte.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedUmwelt

Top-News aus der Region