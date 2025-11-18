Erhalt der Kulturlandschaft 300 Obstbäume gehen an Bürger im Kreis Neuwied Jörg Niebergall 18.11.2025, 11:00 Uhr

i Zum Erhalt der Kulturlandschaft wurden 300 Obstbäume an Bürger verteilt. Jörg Niebergall

Mehr als 300 Obsthochstämme stehen bald in den Gärten von Bürgern im Kreis Neuwied: Der Kreis und die Abtei-Rommersdorf-Stiftung haben diese verteilt, um die lokale Flora zu fördern und auf den Erhalt der Kulturlandschaft aufmerksam zu machen.

