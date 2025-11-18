300 Obstbäume gehen an Bürger im Kreis Neuwied

Mehr als 300 Obsthochstämme stehen bald in den Gärten von Bürgern im Kreis Neuwied: Der Kreis und die Abtei-Rommersdorf-Stiftung haben diese verteilt, um die lokale Flora zu fördern und auf den Erhalt der Kulturlandschaft aufmerksam zu machen.
Lesezeit 1 Minute
Im Rahmen des Streuobstjahres hat der Landkreis Neuwied mit der Abtei-Rommersdorf-Stiftung wieder mehr als 300 Obsthochstämme an interessierte Bürger verteilt. Die Aktion fördert nicht nur die lokale Flora, sondern auch die Herstellung regionaler Produkte.