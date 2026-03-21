Mangal-Döner jetzt eröffnet
300 kostenlose Döner waren in Neuwied im Nu vergriffen
Die Mangal-Döner scheinen auch Inhaber Hakan Dogan und seiner Schwester Gamze (rechts) sowie einer Mitarbeiterin gut zu schmeck
Die Mangal-Döner scheinen auch Inhaber Hakan Dogan und seiner Schwester Gamze (rechts) sowie einer Mitarbeiterin gut zu schmecken.
Jörg Niebergall

Neuwieder, die auf Döner der Marke Mangal stehen, mussten sich länger gedulden als angekündigt oder sich in Andernach mit der Fleisch-Gemüse-Teigtasche versorgen. Doch jetzt, am Samstag, ist auch das Lokal in Neuwied endlich eröffnet worden.

Lesezeit 2 Minuten
„Der frühe Vogel fängt den Wurm“, so ein altes deutsches Sprichwort, das auch heute seine Geltung nicht verloren hat. Gedeon Piklaski (25) und sein Neffe Lennox hatten sich schon am frühen Samstagmorgen von Bad Breisig auf den Weg nach Neuwied gemacht, um sich in die Reihe der ersten 300 Kunden anlässlich der Eröffnung des Mangal-Döners X Lukas Podolski LP 10 einzureihen.

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