Die geplante Pflegereform sorgt für Verunsicherung bei euWell. Der Neuwieder Pflegedienst hat Beschäftigen in den Bereichen Hauswirtschaft und Betreuung gekündigt, viele Patienten stehen vor unsicheren Perspektiven.
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In Berlin werden derzeit die Weichen für eine Pflegereform gestellt. Endgültige Entscheidungen sind noch nicht gefallen. Dennoch haben die Pläne bereits Folgen: Eugen Siegloch, Geschäftsführer des Neuwieder Pflegedienstes euWell, beobachtet den Stand der Planung genau.