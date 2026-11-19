Pflegereform verunsichert 30 Mitarbeiter bei euWell in Neuwied verlieren den Job Rainer Claaßen 19.11.2026, 15:30 Uhr

i Eugen Siegloch musste knapp 30 Mitarbeitern zum Jahresende kündigen. Rainer Claaßen

Die geplante Pflegereform sorgt für Verunsicherung bei euWell. Der Neuwieder Pflegedienst hat Beschäftigen in den Bereichen Hauswirtschaft und Betreuung gekündigt, viele Patienten stehen vor unsicheren Perspektiven.

In Berlin werden derzeit die Weichen für eine Pflegereform gestellt. Endgültige Entscheidungen sind noch nicht gefallen. Dennoch haben die Pläne bereits Folgen: Eugen Siegloch, Geschäftsführer des Neuwieder Pflegedienstes euWell, beobachtet den Stand der Planung genau.







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