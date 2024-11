30-Jährige muss in psychiatrisches Krankenhaus

Am Landgericht Koblenz ist im Prozess wegen versuchten Mordes in einer Klinik im Kreis Neuwied ein Urteil gesprochen worden. Die 30-jährige Täterin, die unter einer paranoiden Schizophrenie leidet, muss in Sicherungsverwahrung.