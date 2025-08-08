Die Spannung steigt: Am 17. August spielt der FV Enges gegen den Bundesligaverein Eintracht Frankfurt im Kampf um den DFB-Pokal. Bis dahin ist an vieles zu denken – doch der Verein hat einen Profi in seinen Reihen.

Es war das Wunschlos des Trainers und vieler Fans des FV Engers: Nachdem der Verein sich durch den Sieg im Rheinlandpokal zum dritten Mal für den DFB-Pokal qualifiziert hatte, war der Jubel im Vereinsheim gewaltig, als ausgerechnet Eintracht Frankfurt als Gegner aus dem Lostopf gezogen wurde. Die Hessen wurden Dritter in der Bundesliga, haben mit Mario Götze einen Weltmeister in ihren Reihen – und Fans, die auch international regelmäßig für große Stimmung in den Stadien sorgen. Mehr als 30 Busse sind für den 17. August aus der Main-Metropole angemeldet.

Das Los bringt neben Freude aber auch jede Menge Arbeit mit sich. Denn eine Partie, die vor mehr als 10.000 Besuchern und einem etwa 50-köpfigen Pressetross sowie viel Prominenz – unter anderem DFB-Präsident Bernd Neuendorf – ausgetragen wird, und die in mehr als 100 Ländern zu sehen ist, bedeutet deutlich mehr Organisationsaufwand als Oberliga-Spiele.

i Die meisten Aufgaben sind bereits abgehakt – das DFB-Pokalspiel des FV Engers ist bestens vorbereitet. Rainer Claaßen

Zum Glück gibt es in Engers und Umgebung viele Unterstützer, die helfen, die gewaltige Aufgabe zu lösen. Bei der letzten Vorbesprechung gingen gut ein Dutzend Männer unter Anleitung von Vereinspräsident Martin Hahn auf der Terrasse des Vereinsheims noch einmal den Organisationsplan durch, während die Mannschaft nebenan trainierte.

Obwohl der Plan in Stichworten gehalten ist, füllt er fast vier DIN-A4 Seiten. Viele Punkte waren schon grün eingefärbt – so ist etwa geklärt, dass Patrick Twardy Stadionsprecher sein wird, dass die Betreuung für die Teams der Gäste und der Schiedsrichter gewährleistet ist, und dass es auch genügend Stadion-Würste gibt.

Liveübertragung auf dem Schlossplatz in Engers

Neue Aufgaben sind zuletzt hinzugekommen. Um mehr Fans ein Erlebnis bieten zu können, wurde kurzfristig eine Liveübertragung auf dem Schlossplatz in Engers organisiert. Auf einer vier Meter breiten LED-Wand wird das Spiel ab 13 Uhr übertragen. Nach dem Spiel des FV ist hier ab 15.30 Uhr auch die Partie zwischen Jahn Regensburg und dem FC Köln zu sehen. Vereinspräsident Hahn verspricht, dass dann auch die Engerser Mannschaft auf den Platz kommen wird, um gemeinsam mit ihren Fans zu feiern.

Während die meisten Teilnehmer bei der Organisationsbesprechung meist nur nicken oder bereits gemachte Zusagen bestätigen, meldet sich Jens Schalk regelmäßig zu Wort. Er war im Rahmen seiner Anstellung beim Event-Experten APA in Neuwied viele Jahre an der Organisation von DFB-Pokalspielen beteiligt, und setzt das inzwischen in freier Tätigkeit fort.

„Das lebendige, zweibeinige Gehirn.“

So nennt Vereinspräsident Martin Hahn Jens Schalk scherzhaft.

Seine Erfahrung hilft dem Verein jetzt ungemein – ob es darum geht, Trinkgläser ohne Markenaufdrucke einzusetzen, wenn diese in der TV-Übertragung zu sehen sein könnten, bei den Busparkplätzen darauf zu achten, dass dort keine losen Steine liegen, die zu Wurfgeschossen umfunktioniert werden könnten, oder worauf bei der Ausstattung der Gästekabine zu achten ist.

Auch dafür gibt es eine Anforderung, die eine ganze Seite füllt, und auf der unter anderem die benötigten Mengen an Eiswürfeln aufgeführt sind. Schalk, den Martin Hahn scherzhaft als „das lebendige, zweibeinige Gehirn“ der Veranstaltung bezeichnet, kennt alle wichtigen Fragen und in vielen Fällen auch die Antworten.

Kassenbesetzung, Sicherheitschecks, Akkreditierung – die meisten Dinge sind etwas mehr als eine Woche vor dem wohl größten Spiel der Vereinsgeschichte weitgehend geklärt. Nur bei den Fahrwegen der Shuttlebusse – aus Engers, von der Karthause und im Bereich der früheren Königsbacher-Brauerei – bleibt noch Klärungsbedarf.

Was die Engerser hier im Ehrenamt leisten, ist vorbildlich. Profi-Vereine wie Eintracht Frankfurt stemmen solche Veranstaltungen mit einem großen Mitarbeiterstamm und können dabei auf eine eingespielte Stadion-Infrastruktur zurückgreifen. Böse Überraschungen wird es hoffentlich auch im Stadion Oberwerth nicht geben – die Engerser hoffen hingegen zumindest insgeheim auf eine positive ...

Karten gibt es im Vorverkauf für fünf Euro bei der Provinzial-Vertretung Hahn & Pavone, dem Kiosk 56 und der Schlossschenke in Engers sowie bei der Agip-Tankstelle in Heimbach-Weis.