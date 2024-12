Neubau eröffnet 30.000 Kunden werden jetzt im Neuwieder S-Forum betreut Jörg Niebergall 02.12.2024, 06:00 Uhr

i Vorstandsmitglied Marc Sinkewitz (von links), Oberbürgermeister Jan Einig, Landrat Achim Hallerbach und Vorstandsvorsitzender Thomas Paffenholz bei der Eröffnung des S-Forums Jörg Niebergall

In mehr als zwei Jahren hat die Sparkasse Neuwied ihr neues S-Forum gebaut, nun ist es fertig - und soll die erste Anlaufstelle für ihre Kunden sein.

Die Sparkasse Neuwied hat am Wochenende die Eröffnung ihres Neubaus in der Marktstraße gefeiert: Nach etwas über zwei Jahren Bauzeit und einem reibungslosen Umzug ist das S-Forum nun die erste Anlaufstelle für die Kunden des Instituts in Neuwied.

