BI fordert offene Diskussion
273 Unterschriften gegen Rengsdorfer Neubaugebiet
Vertreter der Bürgerinitiative "Zukunft für Rengsdorf" haben VG-Bürgermeister Pierre Fischer eine Petition mit 273 Unterschrifte
Vertreter der Bürgerinitiative "Zukunft für Rengsdorf" haben VG-Bürgermeister Pierre Fischer eine Petition mit 273 Unterschriften gegen die geplante Änderung des Bebauungsplans „Schauinsland/Auf den Weiden" übergeben.
Werner Baumgärtner

Das Rengsdorfer Baugebiet Schauinsland/Auf den Weiden bleibt kontrovers. Nun hat sich die BI „Zukunft für Rengsdorf“ mit einer Petition an VG-Chef Pierre Fischer gewandt. Davon erhoffen sie sich eine offene Diskussion der Pläne mit der Gemeinde.

Lesezeit 2 Minuten
Die Entwicklung des Baugebiets „Schauinsland/Auf den Weiden“ im Nordwesten von Rengsdorf wird von einigen Anwohnern kritisch gesehen. Vertreter der Bürgerinitiative (BI) „Zukunft für Rengsdorf“ haben nun Pierre Fischer, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach, eine Petition mit 273 Unterschriften gegen die für das Projekt geplante Änderung des Bebauungsplans übergeben.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedBauen & Wohnen
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren