BI fordert offene Diskussion 273 Unterschriften gegen Rengsdorfer Neubaugebiet Justin Buchinger 22.07.2026, 16:00 Uhr

i Vertreter der Bürgerinitiative "Zukunft für Rengsdorf" haben VG-Bürgermeister Pierre Fischer eine Petition mit 273 Unterschriften gegen die geplante Änderung des Bebauungsplans „Schauinsland/Auf den Weiden" übergeben. Werner Baumgärtner

Das Rengsdorfer Baugebiet Schauinsland/Auf den Weiden bleibt kontrovers. Nun hat sich die BI „Zukunft für Rengsdorf“ mit einer Petition an VG-Chef Pierre Fischer gewandt. Davon erhoffen sie sich eine offene Diskussion der Pläne mit der Gemeinde.

Die Entwicklung des Baugebiets „Schauinsland/Auf den Weiden“ im Nordwesten von Rengsdorf wird von einigen Anwohnern kritisch gesehen. Vertreter der Bürgerinitiative (BI) „Zukunft für Rengsdorf“ haben nun Pierre Fischer, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach, eine Petition mit 273 Unterschriften gegen die für das Projekt geplante Änderung des Bebauungsplans übergeben.







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