Das Leutesdorfer Weinerlebnis in den Weinbergen über der Gemeinde war am Sonntag ein voller Erfolg. Nicht nur die Besucher waren zufrieden, auch die beteiligten Winzer sind froh. Und die nächsten Veranstaltungen haben sie schon im Blick.

„Was gibt es denn Schöneres, als bei herrlichem Wetter, mit Blick aufs Rheintal den aktuellen Jahrgang zu genießen?“, fasste Weinsteigwinzer Karl Hugemann das 26. Leutesdorfer Weinerlebnis in wenigen Worten zusammen. „Besonders der feinherbe Weißburgunder kam bei den Kunden bestens an.“ Auch Gotthard Emmerich, Sprecher der Weinsteigwinzer, war voll des Lobes über das rundum harmonische Event in den Weinbergen.

„Die Besucher kommen, können in tollem Ambiente die edlen Tropfen probieren, können vergleichen und sich dann entscheiden.“ Dabei waren unter den rund 2000 Besuchern auch Gäste, die relativ weite Anfahrten auf sich genommen haben, um dabei zu sein. „Ein Ehepaar aus Osnabrück hat in Leutesdorf übernachtet“, sagt Emmerich. „Dann kamen sie zum Weinerlebnis, haben sich für den 24er-Jahrgang begeistert und einen Tag später direkt einige Flaschen gekauft.“

i Ein herrlicher Blick von den Leutesdorfer Hängen ins Rheintal. Jörg Niebergall

Die Idee der Veranstaltung scheint also auch nach 25 Jahren immer noch ein echter Besuchermagnet zu sein. Dabei hat man am ursprünglichen Konzept nur ab und an ein wenig gefeilt, den einen oder anderen Winzer ersetzt und in Sachen Catering auch immer den richtigen Riecher gehabt. „Das Essen wurde auch in diesem Jahr wieder von allen gelobt“, sagt Emmerich. „Das, was sowohl die Landmetzgerei Born aus Steimel als auch Don Terrino aus Neuwied angeboten haben, scheint jedenfalls geschmeckt zu haben.“

Lob gab es von allen Seiten. Biowinzer Martin Sturm war nicht nur mit dem Weinerlebnis im Ganzen zufrieden. „Was mich besonders gefreut hat, war, dass viele Besucher unseren Wein gelobt haben“, so Sturm. „Das war schon ungewöhnlich und ist mir in den vergangenen Jahren nicht aufgefallen.“ Positive Worte fand Sturm dann auch für die Rebenwächter-Weinmanufaktur, die ähnlich wie Sturm ihre Weine als Biowinzer verkauft.

„Alles super“, war dann auch deren Geschäftsführer Alexander Klimetzki total begeistert. „Das Feedback von allen Seiten war klasse, auch viele junge Leute kamen vorbei, unser Team war mit ganz viel guter Laune bei der Sache. Zwei unserer Mitarbeiterinnen, Lara Berger und Katharina Zervas, haben die Gäste über unser Weingut informiert. Der Platz, den wir hatten, war prima. Wir sind auch im nächsten Jahr wieder dabei, mit noch ein paar Tischen und Sonnenschirmen mehr.“

i Mit der Sonne um die Wette strahlen beim Leutesdorfer Weinerlebnis Jörg Niebergall

Nach der Veranstaltung ist bei den Weinsteigwinzern vor den nächsten Veranstaltungen. Schon beim Aufräumen am Sonntagabend richteten die Organisatoren ihr Augenmerk auf das Event am 3. Juni. Dann lädt die Hubertusburg gemeinsam mit den Gastwinzern Gotthardt Emmerich, Peter Hohn, Weingut Mohr und Kay Weine im Rahmen des Kultursommers zum jagdlichen Familienfest unter dem Motto „Wilde Weingüter – Lebendiger Gutshof“ ein. Am Samstag, 2. August, startet dann um 15 Uhr das Leutesdorfer Weinpicknick „Tafeln am Strom“.