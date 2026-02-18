Haushaltsgeschäft eröffnet 26-Jähriger will von Neuwied aus weiter expandieren Rainer Claaßen 18.02.2026, 13:29 Uhr

i Gheorghe Caracus in seinem neuen Haushaltswarenladen "Hasko" in der Mittelstraße: Von hier aus könnte der 26-Jährige weiter expandieren. Rainer Claaßen

Gheorghe Cararus will in seinem neuen Haushaltswarengeschäft in der Mittelstraße Erfahrungen sammeln, dann sind auch Läden in anderen Städten denkbar. Die Branche ist dabei eine Familiensache: Seine Verwandten in Moldawien sind ebenfalls hier tätig.

Nicht zuletzt aufgrund eines Artikels in unserer Zeitung über das neu eröffnete Haushaltswarengeschäft „Hasko“ von Gheorghe Cararus sind einige Menschen auf das neue Angebot in der oberen Mittelstraße aufmerksam geworden. Der Händler jedenfalls ist mit den Umsätzen der ersten Tage durchaus zufrieden.







