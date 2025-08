Seit 25 Jahren gibt es den Freundeskreis Dierdorf-Krotoszyn. Er verbindet die Länder Polen und Deutschland in Zuneigung, wie bei der Jubiläumsfeier in der Alten Schule deutlich wurde – und wie wichtig das derzeit ist.

Schon in den 1970er-Jahren besuchte Gerd Schneider, damals Lehrer am Dierdorfer Martin-Butzer-Gymnasium, mit einigen Schülern privat organisierte Camps in Polen – in einer Zeit, in der aus Sicht des kommunistisch regierten Landes jegliche Kontakte in den Westen misstrauisch beäugt wurden. Dennoch gelang es, erste Kontakte in die Ortschaft Krotoszyn im Südwesten Polens zu knüpfen und zu festigen.

Zunächst zaghaft, entstand daraus eine Partnerschaft, die sich nach dem Zusammenbruch des Ostblocks intensivierte. Nicht nur die Schule, sondern Menschen aus der gesamten Verbandsgemeinde suchten den Kontakt zu den Menschen in Krotoszyn. Nach der Grenzöffnung wurden auch Gegenbesuche einfacher. Und während die Partnerschaftsurkunde zwischen den Kommunen schon im September 1997 offiziell besiegelt wurde, gründete sich der Freundeskreis Dierdorf-Krotoszyn erst zu Beginn des neuen Jahrtausends.

i Freuten sich über die Begegnung: Vertreter aus Krotoszyn und aus Dierdorf. Rainer Claaßen

Die offizielle Feier zu dessen 25-jährigem Jubiläum fand am Freitag, 1. August, in der Alten Schule in Dierdorf statt. Zu Gast war eine große Delegation aus Polen, der neben dem dortigen Vereinsvorstand und vielen Mitgliedern auch die Bürgermeisterin der Stadt angehörte. Auch aus Dierdorf waren viele Vereinsmitglieder und offizielle Vertreter gekommen, sodass der große Saal im Obergeschoss der Schule mit mehr als 50 Menschen sehr gut besetzt war.

Die Moderation übernahm Kamila Paterek-Riedrich, Beigeordnete in Dierdorf und Vorsitzende des Vereins. Da sie beide Sprachen, Deutsch und Polnisch, gut spricht, konnte sie dafür sorgen, dass die Anwesenden einander gut verstehen konnten. Die Veranstaltung begann mit etwas Verspätung; zu intensiv waren die Gespräche, die zwischen vielen alten Bekannten stattfanden, die sich zum Teil schon lange nicht mehr gesehen hatten.

i Die Bürgermeisterin von Krotoszyn, Natalia Robakowska, freute sich über den Besuch. Rainer Claaßen

„Wir feiern heute ein Vierteljahrhundert gelebter Partnerschaft, die geprägt ist von persönlicher Nähe, gegenseitigem Verständnis und freundschaftlicher Verbundenheit zwischen den Kommunen und zwischen den Menschen“, erklärte Manuel Seiler, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Dierdorf, zur Begrüßung. Diese Partnerschaft stehe exemplarisch für das, was Europa eigentlich ausmache: „Dialog statt Distanz, Begegnung statt Vorurteile, Freundschaft statt Fremdheit“, so Seiler.

Wie wichtig gerade in der aktuell angespannten internationalen Lage solche Verbindungen sind, die zur Verständigung der Völker und der Menschen beitragen, wurde in den Grußworten immer wieder betont. Philipp Rasbach, Erster Beigeordneter des Landkreises, berichtete, dass er Krotoszyn während seiner Schulzeit selbst als Mitglied des Gospelchors des Gymnasiums besucht habe – und dass ihm die Gastfreundschaft in bester Erinnerung geblieben sei.

i Der Saal in der Dierdorfer Alten Schule war sehr gut besetzt. Rainer Claaßen

Als Gründungsmitglied des Vereins trug Bernd Benner, damals Bürgermeister der Verbandsgemeinde, mit Geschichten aus der Historie bei. Ein Höhepunkt war dabei, wie dem Freundeskreis 2010 der Brückenpreis in der Kategorie „Bürgerschaftliches Engagement in grenzüberschreitender Zusammenarbeit“ durch Ministerpräsident Kurt Beck verliehen worden war.

Erstmals besuchte Natalia Robakowska als amtierende Bürgermeisterin die Partnerstadt Dierdorf. Sie sprach unter anderem von einer „Freundschaft, die Grenzen überwindet und Klischees aufbricht“. Für die angereiste Delegation sprachen die Vorsitzende des dortigen Freundeskreises, Jolanta Podziemska, sowie die Koordinatorin Marida Koczarowska.

i Viele Geschenke wurden ausgetauscht. Rainer Claaßen

Diverse Geschenke wurden von beiden Seiten überreicht. Unter anderem gab es Wein aus der hiesigen Region für die Besucher und im Gegenzug Wodka für die Gastgeber. Die Gespräche wurden zunächst im Anschluss bei einem Fingerfood-Buffet in der alten Schule fortgesetzt.

Für das Wochenende standen gemeinsame Ausflüge in die Umgebung an, mit Besichtigungen in Cochem, Winningen, der Sayner Hütte und dem Bendorfer Schloss. Schließlich besuchte die Gruppe aus Besuchern und Gastgebern am Sonntag den Schmetterlingsgarten in Bendorf. Die Basis für eine Fortführung der Partnerschaft ist gelegt.