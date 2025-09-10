Zwischen nostalgischem Dampf und großem Engagement feiert das Museum der Rhein-Sieg-Eisenbahn (RSE) in Asbach sein 25-jähriges Bestehen. Was einst mit einer Vision begann, ist heute ein lebendiges Zeugnis regionaler Eisenbahngeschichte – getragen von einem Verein, der mit Herz und Hand die Vergangenheit auf Schienen wiederbelebt. „Kleine Jungs und Eisenbahnen gehören einfach zusammen“ – mit diesem Satz begann die Geschichte des Museums. Der Initiator Wolfgang Clößner, der 2015 verstarb, legte den Grundstein für das heutige Projekt. Ihm folgten engagierte Eisenbahnfreunde wie Mark und Dirk Borutta, Martin Paffhausen, Wolfgang Genhicki und der heutige Vorsitzende Tim Eisenbarth. Seit 2019 ist der Verein gemeinnützig, getragen von der Ortsgemeinde Asbach. Die historische Strecke der RSE führte von Sankt Augustin-Menden bis Hennef und diente ursprünglich dem Güterverkehr für die Basaltindustrie. Bereits 1863 wurden die Wagen von Pferden gezogen – ein Bild, das heute fast märchenhaft wirkt. Insgesamt 27 Steinbrüche wurden bedient, das Streckennetz umfasste rund 100 Kilometer, vorwiegend im heutigen Nordrhein-Westfalen.

i Der renovierte Lokschuppen mit zwei Dampflokomotiven in Front, die kleine Lok soll betriebsfähig wiederhergestellt werden. Michael Möhlenhof

Die Spurweite von 785 Millimetern – 30 preußische Zoll – war eine technische Besonderheit, ideal für die engen Kurven der Mittelgebirgslandschaft. Der erste Zug erreichte Asbach am 15. August 1892. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Betrieb schrittweise eingestellt, 1967 war endgültig Schluss. Der Bahnhof Asbach war lange ein vergessener Ort – ein „Lost Place“, wie man es heute nennt. Doch mithilfe der Gemeinde und engagierter Bürger wurde er wieder aufgebaut. Viele Mitglieder des Vereins haben persönliche Verbindungen zur Strecke: Sie wohnten einst am Bahnhof oder entlang der Trasse, sind Maschinenbauer oder einfach Eisenbahnliebhaber. Dazu kommen Schilder, Lokbauteile, historische Dokumente und Fotomaterial – vieles davon gerettet, manches ging durch Hochwasser am ursprünglichen Zentralstandort an der Wied verloren.

i Die betriebsfähige Diesellok V6 des Vereins, die zum Bewegen der anderen Fahrzeuge benutzt wird. Michael Möhlenhof

Der Verein zählt rund 90 Mitglieder, davon erfreulicherweise viele junge Menschen – das Durchschnittsalter liegt bei etwa 30 Jahren. Eine Frau ist aktiv dabei. Die Mitglieder sind stolz auf das, was sie aufgebaut haben: Gleisanlagen werden erneuert, 450 Tonnen Schotter wurden zuletzt verbaut. Ziel ist die Wiederherstellung des Bahnhofsbereichs und Teilen der Strecke. Bis 2022 existierten rudimentäre Gebäude – heute wächst das Museum stetig. Ein neues Projekt ist der Wiederaufbau der Bekohlungsanlage. Langfristig träumt der Verein von einer betriebsfähigen Dampflok.

i Stolz wird der frisch restaurierte Güterwagen von Wolfgang Genhicki präsentiert. Michael Möhlenhof

Die Finanzierung erfolgt durch Zuschüsse der Gemeinde und kreative Aktionen: Schwellen (70 Euro) und Gleismeter (150 Euro) können symbolisch „gekauft“ werden – sie bleiben vor Ort und werden direkt verbaut. Der Jahresbeitrag für Mitglieder beträgt 36 Euro. Zum 25-jährigen Jubiläum lädt der Verein zu einem großen Fest ein – mit Führungen, Ausstellungen und vielleicht einem Hauch Dampf in der Luft. Auch für die Kinder wird eine Art „Bimmelbahn“ aufgebaut.

i Ein Güterwagon mit einer Vorrichtung, um ihn auf Schmalspur einsetzen zu können. Michael Möhlenhof

Die Stars der Sammlung