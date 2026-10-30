Carla Wilkes hört auf
25 Jahre im Dienste der Rheinbrohler Weinkultur
Carla Wilkes und ihre Nachfolgerinnen Nina Roeder, Jill Rüttgen und Lena Schrieck haben ein Herz für die Weinmajestäten in Rhein
Carla Wilkes und ihre Nachfolgerinnen Nina Roeder, Jill Rüttgen und Lena Schrieck haben ein Herz für die Weinmajestäten in Rheinbrohl.
Jörg Niebergall

Nach Jahrzehnten im Hintergrund übergibt Carla Wilkes die Betreuung der Weinmajestäten in Rheinbrohl an drei junge Frauen. Das soll neue Impulse geben. Doch die 72-Jährige verabschiedet sich nicht völlig.

Lesezeit 2 Minuten
Wer in Rheinbrohl Weinkönigin oder Weinprinzessin werden wollte, kam an Carla Wilkes (72) kaum vorbei. 25 Jahre lang organisierte und koordinierte sie die Auftritte der Weinmajestäten und hatte stets ein offenes Ohr für die jungen Frauen. Jetzt gibt sie den Staffelstab weiter.
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