Carla Wilkes hört auf 25 Jahre im Dienste der Rheinbrohler Weinkultur Jörg Niebergall 30.10.2026, 09:00 Uhr

i Carla Wilkes und ihre Nachfolgerinnen Nina Roeder, Jill Rüttgen und Lena Schrieck haben ein Herz für die Weinmajestäten in Rheinbrohl. Jörg Niebergall

Nach Jahrzehnten im Hintergrund übergibt Carla Wilkes die Betreuung der Weinmajestäten in Rheinbrohl an drei junge Frauen. Das soll neue Impulse geben. Doch die 72-Jährige verabschiedet sich nicht völlig.

Wer in Rheinbrohl Weinkönigin oder Weinprinzessin werden wollte, kam an Carla Wilkes (72) kaum vorbei. 25 Jahre lang organisierte und koordinierte sie die Auftritte der Weinmajestäten und hatte stets ein offenes Ohr für die jungen Frauen. Jetzt gibt sie den Staffelstab weiter.







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