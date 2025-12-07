Kommune lädt zu Budenzauber 24 Verkaufsstände locken zum Asbacher Weihnachtsmarkt Creativ Picture 07.12.2025, 14:00 Uhr

i Auf dem Weihnachtsmarkt Asbach gab es auch schönen Weihnachtsschmuck aus Holz. Heinz-Werner Lamberz

Die Asbacher Vereine organisieren mithilfe der Kommune Jahr für Jahr einen Weihnachtsmarkt. Auch diesmal lockte der Budenzauber mit vielen Angeboten.

Da die Werbegemeinschaft Asbach Anfang der 2000er-Jahre den Weihnachtsmarkt der Ortsgemeinde Asbach nicht mehr aus eigenen Kräften schultern konnte, sprang die Ortsgemeinde Asbach selbst ein und entwickelte ein neues Konzept mit den ortsansässigen Vereinen, das bis heute im Erfolg weitergeführt wird, so Beigeordneter Johannes Brings.







