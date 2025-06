Auf dem Nürburgring kann sich jeder bei sogenannten Touristenfahrten ausprobieren. Für einen jungen Mann endete das tödlich.

Der 24-Jährige aus dem Rhein-Kreis Neuss verlor nach ersten Ermittlungen der Polizei in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto. Der Unfall ereignete sich am Samstag, 28. Juni, gegen 16.20 Uhr, im Streckenabschnitt „Schwedenkreuz“. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war kein anderes Fahrzeug an dem Unfall beteiligt. Der Fahrzeugführer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die zwei weiteren Insassen verletzten sich schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich.

Schwedenkreuz ist der Name eines Streckenabschnitts der Nordschleife, der nach einem rechts der Strecke stehenden Steinkreuz aus dem Dreißigjährigen Krieg benannt wurde. red