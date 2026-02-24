Eröffnung in der Mittelstraße 23-Jähriger leitet neue Backwerk-Filiale in Neuwied Rainer Claaßen 24.02.2026, 19:00 Uhr

i Unterstützen den erst 23-jährigen Filialbetreiber bei der Eröffnung: Jochen Selzer vom Backwerk-Vertrieb (links) und Vater Mathew Essien (Mitte). In Zukunft ist Tyrese Essien allerdings auf sich selbst gestellt. Rainer Claaßen

In der Neuwieder City gibt es eine Neueröffnung: Tyrese Essien leitet hier die neue Backwerk-Filiale. Zunächst wollte sein Vater den Laden übernehmen, nun hat der 23-Jährige eine Chance.

Schon seit Monaten wurde an dem Ladengeschäft in der Mittelstraße gebaut, und seit einigen Wochen hing auch eine Ankündigung an der Fensterfront. Am Dienstag hat nun die neue Backwerk-Filiale in Neuwied eröffnet. „Wir haben alles komplett umgebaut, und am Ende hat sich die Eröffnung noch etwas verzögert, weil es Schwierigkeiten mit Genehmigungen gab.







