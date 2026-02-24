In der Neuwieder City gibt es eine Neueröffnung: Tyrese Essien leitet hier die neue Backwerk-Filiale. Zunächst wollte sein Vater den Laden übernehmen, nun hat der 23-Jährige eine Chance.
Schon seit Monaten wurde an dem Ladengeschäft in der Mittelstraße gebaut, und seit einigen Wochen hing auch eine Ankündigung an der Fensterfront. Am Dienstag hat nun die neue Backwerk-Filiale in Neuwied eröffnet. „Wir haben alles komplett umgebaut, und am Ende hat sich die Eröffnung noch etwas verzögert, weil es Schwierigkeiten mit Genehmigungen gab.