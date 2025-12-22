RZ-Adventskalender 22. Türchen: Der Weihnachtscountdown läuft Sabine Nitsch 22.12.2025, 05:00 Uhr

i Nach der langen Dunkelheit wird es langsam wieder hell, macht unsere Redakteurin Hoffnung. Romolo Tavani/stock.adobe.com/Svenja Wolf. Romolo Tavani/stock.adobe.com

In diesem Jahr widmet sich unser Adventskalender den Zahlen seiner Türchen. Das 22. Türchen zeigt, dass es auch nach der längsten Dunkelheit des Jahres, wieder heller wird.

Die Zeit rennt. Wir öffnen heute schon das 22. Türchen. Übermorgen ist Weihnachten und es gibt noch so viel zu tun. Dabei hat ein Tag nur 24 Stunden und ausgerechnet der 22. Dezember ist der kürzeste Tag des Jahres. Er markiert die Wintersonnenwende und damit den astronomischen Winteranfang auf der Nordhalbkugel.







