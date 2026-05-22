Mittelalter zum Anfassen 21. Pfingstspectaculum lockt nach Bad Hönningen Creativ Picture 22.05.2026, 12:00 Uhr

i Das Pfingstspectaculum wird auch in diesem Jahr wieder die Massen in Bad Hönningen begeistern. Archiv Heinz-Werner Lamberz

Das 21. Pfingstspectaculum verwandelt die Bad Hönninger Rheinanlagen am langen Wochenende in einen familienfreundlichen Mittelaltermarkt. Schaukämpfe, Handwerkskunst und Greifvögel werden die Besucher begeistern.

Wer eine Zeitreise durch das Mittelalter liebt, der dürfte am langen Wochenende in Bad Hönningen auf seine Kosten kommen. Das Pfingstspectaculum öffnet wieder in den Rheinanlagen seine Tore. Viele Händler, Ritterorden, Knechte und Mägde zeigen, wie es in der Vergangenheit am Rhein und Umgebung zugegangen ist.







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