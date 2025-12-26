Weihnachtskult für Partyfans 2000 Gäste feiern friedlich in Oberraden Jörg Niebergall 26.12.2025, 11:22 Uhr

i Mal ganz italienisch, Leadsänger Chris mischt die Menge auf. Jörg Niebergall

Auch in den vergangenen Jahren ist bei der Weihnachtskultparty in Oberraden die Post abgegangen. Nur da ging es meistens nie ohne Ärger und Polizeipräsenz ab. Das war diesmal anders.

So friedlich gefeiert wie schon lange nicht mehr haben am ersten Weihnachtstag knapp 2000 jungen und auch etwas älteren Musik- und Partyfans bei der Weihnachtskultparty XXL des Burschenvereins Oberraden im Festzelt am Dorfgemeinschaftshaus. Ob es an den etwas eisigen Temperaturen lag, dass sich fast das gesamte Geschehen im wie immer festlich dekorierten Zelt abspielt?







