Sessionsauftakt gefeiert 200 Jahre jeck: Heimbach-Weis lässt es krachen Jörg Niebergall 12.11.2026, 11:00 Uhr

i Den Beginn der närrischen Jahreszeit haben natürlich auch die Heimbach-Weiser gefeiert. Jörg Niebergall

200 Jahre Karneval in Heimbach-Weis: Mit Pauken, Trompeten und viel Alaaf zogen die Jecken zum Sessionsauftakt durchs Dorf. Musik, Frohsinn und bald ein neues Regentenpaar versprechen eine närrische Jubiläumssession.

Wer 200 Jahre Karneval auf dem Buckel hat, darf auf die Pauke hauen. Genau das machten die Heimbach-Weiser Narren am 11. November zum Start ihrer Jubiläumssession. Um 19.11 Uhr setzte sich die jecke Gesellschaft vom Marktplatz in Bewegung. Vorneweg marschierte der Spielmannszug, dahinter folgten die Komitees aus Heimbach und Weis, das alte und das neue Prinzenpaar samt Gefolge, das Kinderprinzenpaar und jede Menge gut gelaunte Narren.







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