Seltenes Ereignis zum Jubiläum 200 Jahre Burschenverein Hüllenberg: Es wird getauft Jörg Niebergall 11.05.2026, 05:00 Uhr

i Der Burschenverein Hüllenberg wurde 200 Jahre jung und lud fast schon traditionell alle Hüllenberger zur Fahrt „in die Heck“ ein. Jörg Niebergall

Zum 200. Geburtstag des Burschenvereins Hüllenberg stand ein besonderer Höhepunkt an: die Taufe eines Burschen. Jan Nink ließ sich taufen und bekam den kirchlichen Segen. Und natürlich wurde auch kräftig gefeiert.

Viel besser kann man einen runden Geburtstag wohl nicht feiern. Der Burschenverein Hüllenberg wurde 200 Jahre alt und lud fast schon traditionell alle Hüllenberger zur Fahrt „in die Heck“ ein. Hoch oben an der Christianshütte standen neben kulinarischen Leckereien und etlichen Kaltgetränken die musikalische Untermalung von Thomas Kagelmann mit seinem Schifferklavier und jede Menge Smalltalk auf dem Programm.







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