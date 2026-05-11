Seltenes Ereignis zum Jubiläum
200 Jahre Burschenverein Hüllenberg: Es wird getauft
Der Burschenverein Hüllenberg wurde 200 Jahre jung und lud fast schon traditionell alle Hüllenberger zur Fahrt „in die Heck“ ein
Der Burschenverein Hüllenberg wurde 200 Jahre jung und lud fast schon traditionell alle Hüllenberger zur Fahrt „in die Heck“ ein.
Jörg Niebergall

Zum 200. Geburtstag des Burschenvereins Hüllenberg stand ein besonderer Höhepunkt an: die Taufe eines Burschen. Jan Nink ließ sich taufen und bekam den kirchlichen Segen. Und natürlich wurde auch kräftig gefeiert.

Lesezeit 1 Minute
Viel besser kann man einen runden Geburtstag wohl nicht feiern. Der Burschenverein Hüllenberg wurde 200 Jahre alt und lud fast schon traditionell alle Hüllenberger zur Fahrt „in die Heck“ ein. Hoch oben an der Christianshütte standen neben kulinarischen Leckereien und etlichen Kaltgetränken die musikalische Untermalung von Thomas Kagelmann mit seinem Schifferklavier und jede Menge Smalltalk auf dem Programm.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren