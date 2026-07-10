Kirmes in Niederbieber
200 Badeenten lieferten sich ein spannendes Wettrennen
Rund 100 Meter legten die Badeenten im Aubach zurück.
Rund 100 Meter legten die Badeenten im Aubach zurück.
Antje Distelkamp

Statt Athleten traten in Nieberbieber zur Abwechslung mal 200 Badeenten gegeneinander an. Tapfer kämpften sie sich durch den Aubach – und die Besitzer der drei „schnellsten“ Enten konnten sogar noch einen Preis gewinnen.

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A uch in diesem Jahr war das Badeentenwettrennen wieder ein Höhepunkt der Kirmes in Nieberbieber. 200 quietschgelbe Exemplare konnten während der Kirmes erworben werden und gingen schließlich im Aubach an den Start. An einer Brücke nahe der Kirmeswiese wurden sie ins Wasser gelassen und legten eine rund 100 Meter lange Strecke bis ins Ziel zurück.
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