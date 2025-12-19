RZ-Adventskalender 19. Türchen: Wenn ein Trikot lebendig wird Daniel Dresen 19.12.2025, 05:00 Uhr

i Unser Redakteur Daniel Dresen berichtet über die besondere Bedeutung der Zahl 19 für ihn. Romolo Tavani/stock.adobe.com

In diesem Jahr widmet sich unser Adventskalender den Zahlen seiner Türchen. Hinter dem 19. Türchen verbirgt sich eine traurige Geschichte, die von einem kleinen Fußballfan und seinem Idol handelt. Sie spielt sich im Münchner Tiergarten Hellabrunn ab.

Für mich ist die Zahl 19, besser gesagt die Trikotnummer 19, nicht irgendeine. Vor 26 Jahren habe ich zu Weihnachten von meinen Eltern mein erstes Fußballtrikot mit dieser Rückennummer geschenkt bekommen. In meiner kleinen, aber feinen Sammlung hat das Shirt des FC Bayern München von Stürmer Carsten Jancker einen besonderen Stellenwert.







Artikel teilen

Artikel teilen