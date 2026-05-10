Malerei, Bildhauerei, Poesie 19 Künstler stellen bis Ende Mai im Linzer „Markt9“ aus Creativ Picture 10.05.2026, 12:00 Uhr

i Die Vernissage im Kunstforum Westerwald: Hier gibt es viel zu entdecken. Heinz-Werner Lamberz

Beim Linzer Kunstverein Markt9 ist eine neue Ausstellung gestartet: 19 Künstler des Kunstforums Westerwald stellen dort noch bis Ende Mai ihre Werke aus. Für den Besucher gibt es in der Ausstellung viel zu entdecken.

Der Linzer Kunstverein Markt9 ist erneut zu einem Treffpunkt für Kunst und Kultur geworden. 19 Künstler des Kunstforums Westerwald stellen dort noch bis zum 31. Mai rund 50 Arbeiten aus. Thema der Ausstellung ist „Form und Farbe“ der Malerei, Bildhauerei, Fotografie, Poesie und Objektkunst.







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