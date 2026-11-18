Hobby „Trainspotting“ 19-jähriger Neuwieder jagt Lokomotiven mit der Kamera Jörg Niebergall 18.11.2026, 11:00 Uhr

i Der 19-jährige Fabian Siegmund aus Heimbach-Weis hat eine große Leidenschaft: das Fotografieren von Zügen und Lokomotiven. Dafür ist er – ohne Führerschein – ständig unterwegs. Jörg Niebergall

Als Kind fürchtete er sich vor Bahnfahrten, heute fotografiert er Züge im ganzen Land. Der 19‑jährige Fabian Siegmund verkauft seine Bilder online und träumt vom Führerstand – doch ein Hindernis bremst ihn noch.

Liebe auf den ersten Blick? Davon kann bei Fabian Siegmund keine Rede sein. Allein Zug zu fahren, war für den gebürtigen Dortmunder als Kind eine Horrorvorstellung. Doch als er als Teenager einmal ohne Begleitung von Wittlich nach Koblenz unterwegs war, sprang der Funke über.







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