Zwei komplett deformierte Autos und drei Schwerverletzte: Das erwartete die Einsatzkräfte am Freitagnachmittag auf der L280 zwischen Alsdorf und Schutzbach. Hier kam es zu einem schweren Verkehrsunfall, nachdem ein 19-Jähriger die Kontrolle verlor.
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Mehrere besorgte Notrufe sind am Freitagnachmittag bei der Polizei Betzdorf eingegangen: Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L280 zwischen Alsdorf und Schutzbach verlor ein 19-jähriger Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto und geriet über einen Grünstreifen in den Gegenverkehr.