Verkehrsunfall bei Betzdorf
19-Jähriger konnte sich selbst aus Auto retten
Auf der L280 zwischen Alsdorf und Schutzbach ereignete sich am Freitagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall. Die Straße war für
Auf der L280 zwischen Alsdorf und Schutzbach ereignete sich am Freitagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall. Die Straße war für etwa zwei Stunden voll gesperrt.
Marcus Brandt. Marcus Brandt/dpa

Zwei komplett deformierte Autos und drei Schwerverletzte: Das erwartete die Einsatzkräfte am Freitagnachmittag auf der L280 zwischen Alsdorf und Schutzbach. Hier kam es zu einem schweren Verkehrsunfall, nachdem ein 19-Jähriger die Kontrolle verlor.

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Mehrere besorgte Notrufe sind am Freitagnachmittag bei der Polizei Betzdorf eingegangen: Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L280 zwischen Alsdorf und Schutzbach verlor ein 19-jähriger Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto und geriet über einen Grünstreifen in den Gegenverkehr.

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