„Bereue meine Tat jede Minute“ 18-Jähriger steht nach Mordfall in Neuwied vor Gericht Viktoria Schneider 26.03.2026, 18:51 Uhr

i Am Landgericht Koblenz muss sich ein 18-Jähriger wegen mutmaßlich heimtückischen Mords verantworten. Thomas Frey/dpa

Ein 18-jähriger Ukrainer soll nach einem Konflikt den Lebensgefährten einer Freundin mit einem Messer angegriffen haben. Laut Staatsanwaltschaft passierte das mit Tötungsabsicht. Der Fall aus Neuwied wird nun vor dem Landgericht Koblenz verhandelt.

Heimtückischer Mord: Das wirft die Staatsanwaltschaft einem Ukrainer vor, der im vergangenen Jahr kurzzeitig bei einer Freundin in Neuwied untergekommen ist. Nach einem Streit mit ihren Lebensgefährten habe ihn der heute 18-Jährige mit einem Messer angegriffen.







Artikel teilen

Artikel teilen