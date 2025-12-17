RZ-Adventskalender 17. Türchen: Auf eine Partie Siebzehn und Vier Justin Buchinger 17.12.2025, 05:00 Uhr

i Hinter dem ersten Türchen verbirgt sich das Kartenspiel Siebzehn und Vier. Romolo Tavani/stock.adobe.com

In diesem Jahr widmet sich unser Adventskalender den Zahlen seiner Türchen. Für die 17 ist es eine Runde des Kartenspiels Siebzehn und Vier. Ein Spiel, das unseren Autoren immer an einen Frankreichurlaub in seiner Kindheit erinnert.

Siebzehn und Vier ist ein schnell erklärtes Spiel: Ziel ist es, möglichst nahe an 21 Punkte, aber nicht darüber zu kommen. Dafür bekommt jeder Spieler zu Beginn zwei Karten eines Skatblatts. Die Zahlen entsprechen ihrem aufgedruckten Wert, Könige vier Punkte, Damen drei Punkte, Buben zwei Punkte und Asse ein oder elf Punkte.







