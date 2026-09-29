Neu an der La-Porte-Kreuzung
1529-Tonnen-Brücke in Neuwied vorzeitig eingeschoben
Bereits am Montagnachmittag wurde die neue Eisenbahnüberführung an der La-Porte-Kreuzung an die richtige Stelle geschoben – eine
Bereits am Montagnachmittag wurde die neue Eisenbahnüberführung an der La-Porte-Kreuzung an die richtige Stelle geschoben – einen Tag früher als geplant.
Jörg Niebergall

In Neuwied ist ein tonnenschweres Bauwerk millimetergenau an seinen Platz gerollt – und das einen Tag früher als geplant. Ein Präzisionsakt, der ein entscheidender Teil der neuen Stadtzufahrt Nord ist.

Lesezeit 2 Minuten
1529 Tonnen schafft man nicht mal eben von A nach B. In Neuwied aber offenbar schon – und sogar einen Tag früher als geplant. Eigentlich sollte die neue Eisenbahnüberführung an der La-Porte-Kreuzung an der B42, eines von zehn Großprojekten der Deutschen Bahn im Rahmen der rechtsrheinischen Korridorsanierung, erst am Dienstag eingeschoben werden.
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