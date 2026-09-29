In Neuwied ist ein tonnenschweres Bauwerk millimetergenau an seinen Platz gerollt – und das einen Tag früher als geplant. Ein Präzisionsakt, der ein entscheidender Teil der neuen Stadtzufahrt Nord ist.
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1529 Tonnen schafft man nicht mal eben von A nach B. In Neuwied aber offenbar schon – und sogar einen Tag früher als geplant. Eigentlich sollte die neue Eisenbahnüberführung an der La-Porte-Kreuzung an der B42, eines von zehn Großprojekten der Deutschen Bahn im Rahmen der rechtsrheinischen Korridorsanierung, erst am Dienstag eingeschoben werden.