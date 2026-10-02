Ministerin war dort Schülerin
150 Jahre Rhein-Wied-Gymnasium Neuwied gefeiert
Oberbürgermeister Jan Einig (von links), Landrat Achim Hallerbach, Ministerin Karin Prien, Schulleiter Helmut Zender und Christi
Oberbürgermeister Jan Einig (von links), Landrat Achim Hallerbach, Ministerin Karin Prien, Schulleiter Helmut Zender und Christian Etzkorn von der ADD Koblenz beim Festakt im RWG.
Rainer Claaßen

Alte Geschichten und neue Töne: Das Rhein‑Wied‑Gymnasium feierte jetzt sein 150-jähriges Bestehen – mit Reden, Musik und einer prominenten ehemaligen Schülerin, die persönliche Erinnerungen schilderte.

Lesezeit 2 Minuten
Die Zeit, die Schülerinnen und Schüler in Klassenräumen verbringen, mag manchen wie eine Ewigkeit erscheinen. Verglichen mit den 150 Jahren, in denen am Rhein-Wied-Gymnasium (RWG) inzwischen unterrichtet wird, ist sie dann aber doch recht kurz. Das Jubiläum wurde im Sommer zunächst mit einem Schulfest und nun erneut mit einem Festakt in der Aula gefeiert.
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