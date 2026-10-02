Alte Geschichten und neue Töne: Das Rhein‑Wied‑Gymnasium feierte jetzt sein 150-jähriges Bestehen – mit Reden, Musik und einer prominenten ehemaligen Schülerin, die persönliche Erinnerungen schilderte.
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Die Zeit, die Schülerinnen und Schüler in Klassenräumen verbringen, mag manchen wie eine Ewigkeit erscheinen. Verglichen mit den 150 Jahren, in denen am Rhein-Wied-Gymnasium (RWG) inzwischen unterrichtet wird, ist sie dann aber doch recht kurz. Das Jubiläum wurde im Sommer zunächst mit einem Schulfest und nun erneut mit einem Festakt in der Aula gefeiert.