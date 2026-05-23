Jubiläum in Neuwied
150 Jahre Heddesdorfer Pfingstkirmes: Tradition lebt
Großveranstaltung mit Geschichte: Anfang der 1980er-Jahre war noch eine Achterbahn mit Loopings mehrfach eine Attraktion bei der
Großveranstaltung mit Geschichte: Anfang der 1980er-Jahre war noch eine Achterbahn mit Loopings mehrfach eine Attraktion bei der Heddesdorfer Pfingstkirmes.
Archiv Aktionsgemeinschaft Pfingstkirmes

Die Riesenveranstaltung in Neuwied, die noch bis Dienstag Tausende Besucher anlockt, hat eine lange Historie – und die Tradition der Pfingstreiter hat sogar noch viel früher ihren Ursprung. Ein Streifzug durch die Geschichte.

Lesezeit 3 Minuten
Seit Freitag drehen sich die Karussells, es duftet nach gebrannten Mandeln und Bratwurst, und die Besucher drängen sich bei Sonnenschein zwischen Autoscooter, Bierständen und Wildwasserbahn. Willkommen zur 150. Heddesdorfer Pfingstkirmes, die in diesem Jahr ihr Jubiläum feiert.

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