Jubiläum in Neuwied 150 Jahre Heddesdorfer Pfingstkirmes: Tradition lebt Rainer Claaßen 23.05.2026, 13:00 Uhr

i Großveranstaltung mit Geschichte: Anfang der 1980er-Jahre war noch eine Achterbahn mit Loopings mehrfach eine Attraktion bei der Heddesdorfer Pfingstkirmes. Archiv Aktionsgemeinschaft Pfingstkirmes

Die Riesenveranstaltung in Neuwied, die noch bis Dienstag Tausende Besucher anlockt, hat eine lange Historie – und die Tradition der Pfingstreiter hat sogar noch viel früher ihren Ursprung. Ein Streifzug durch die Geschichte.

Seit Freitag drehen sich die Karussells, es duftet nach gebrannten Mandeln und Bratwurst, und die Besucher drängen sich bei Sonnenschein zwischen Autoscooter, Bierständen und Wildwasserbahn. Willkommen zur 150. Heddesdorfer Pfingstkirmes, die in diesem Jahr ihr Jubiläum feiert.







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