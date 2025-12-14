RZ-Adventskalender 14. Türchen: Der erste Schluck Wein mit 14 Viktoria Schneider 14.12.2025, 05:00 Uhr

i Mit 14 Jahren darf man in Deutschland - in Begleitung eines Erwachsenen - zum ersten Mal Alkohol trinken. Für unsere Reporterin war das aber keine besonders schöne Erinnerung. Romolo Tavani/stock.adobe.com

In diesem Jahr widmet sich unser Adventskalender den Zahlen seiner Türchen. Hinter dem 14. Türchen verbirgt sich die Geschichte, wie unsere Reporterin Viktoria Schneider zum ersten Glas Wein kam.

Der genaue Tag, an dem ich zum allerersten Mal Alkohol getrunken habe, ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. Es war Heiligabend, der Tisch war gedeckt, die Gäste vollzählig, die Stimmung gut. Während die Kinder an ihrer Cola nippten, lachten die Erwachsenen ausgelassen mit einem Glas Wein in der Hand.







