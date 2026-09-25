Junge Autorin plant Trilogie
14-Jährige aus Bruchhausen veröffentlicht Fantasy-Debüt
Die 14-jährige Maribelle Aßmus aus Bruchhausen begann schon im Alter von elf Jahren mit dem Schreiben.
Die 14-jährige Maribelle Aßmus aus Bruchhausen begann schon im Alter von elf Jahren mit dem Schreiben.
Michael Möhlenhof

Mit 14 Jahren veröffentlicht Maribelle Aßmus ihr Fantasy‑Debüt „TRES – Die Wahrheit lebt im Verborgenen“. Die junge Autorin will vor allem jugendliche Leser in eine fremde Welt entführen. Sogar auf der Leipziger Buchmesse trat sie schon auf.

Lesezeit 3 Minuten
Mit ihrem ersten Roman „TRES – Die Wahrheit lebt im Verborgenen“ legt die erst 14-jährige Maribelle Aßmus einen bemerkenswerten Auftakt zu einer geplanten Fantasy-Trilogie vor. Das Buch ist im Unkeler Casimir-Verlag erschienen und unter anderem im Vorteil-Center erhältlich.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren