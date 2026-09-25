Mit 14 Jahren veröffentlicht Maribelle Aßmus ihr Fantasy‑Debüt „TRES – Die Wahrheit lebt im Verborgenen“. Die junge Autorin will vor allem jugendliche Leser in eine fremde Welt entführen. Sogar auf der Leipziger Buchmesse trat sie schon auf.
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Mit ihrem ersten Roman „TRES – Die Wahrheit lebt im Verborgenen“ legt die erst 14-jährige Maribelle Aßmus einen bemerkenswerten Auftakt zu einer geplanten Fantasy-Trilogie vor. Das Buch ist im Unkeler Casimir-Verlag erschienen und unter anderem im Vorteil-Center erhältlich.