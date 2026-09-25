Junge Autorin plant Trilogie 14-Jährige aus Bruchhausen veröffentlicht Fantasy-Debüt Michael Möhlenhof 25.09.2026, 18:00 Uhr

i Die 14-jährige Maribelle Aßmus aus Bruchhausen begann schon im Alter von elf Jahren mit dem Schreiben. Michael Möhlenhof

Mit 14 Jahren veröffentlicht Maribelle Aßmus ihr Fantasy‑Debüt „TRES – Die Wahrheit lebt im Verborgenen“. Die junge Autorin will vor allem jugendliche Leser in eine fremde Welt entführen. Sogar auf der Leipziger Buchmesse trat sie schon auf.

Mit ihrem ersten Roman „TRES – Die Wahrheit lebt im Verborgenen“ legt die erst 14-jährige Maribelle Aßmus einen bemerkenswerten Auftakt zu einer geplanten Fantasy-Trilogie vor. Das Buch ist im Unkeler Casimir-Verlag erschienen und unter anderem im Vorteil-Center erhältlich.







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