Die Landtagswahl im Kreis Neuwied kann kommen. Die Vorbereitungen sind unter Dach und Fach, nun sind am Sonntag die Wählerinnen und Wähler gefragt. Zum Abschluss unserer Vorberichterstattung nennen wir noch einige interessante Zahlen.
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Die Entscheidung über die Zusammensetzung des neuen Landtages in Mainz naht – und damit auch die Antwort auf die Fragen, wer künftig den Ministerpräsidenten stellt und wer das Land regiert. Am Sonntagabend sind die wichtigsten Würfel sicherlich gefallen.