Zahlen zur Landtagswahl
137.000 Bürger im Kreis Neuwied sind wahlberechtigt
Zahlreiche Wähler im Kreis Neuwied nutzen auch bei der Landtagswahl das Angebot der Briefwahl.
Zahlreiche Wähler im Kreis Neuwied nutzen auch bei der Landtagswahl das Angebot der Briefwahl.
Ulf Steffenfauseweh/Stadtverwaltung Neuwied

Die Landtagswahl im Kreis Neuwied kann kommen. Die Vorbereitungen sind unter Dach und Fach, nun sind am Sonntag die Wählerinnen und Wähler gefragt. Zum Abschluss unserer Vorberichterstattung nennen wir noch einige interessante Zahlen.

Lesezeit 2 Minuten
Die Entscheidung über die Zusammensetzung des neuen Landtages in Mainz naht – und damit auch die Antwort auf die Fragen, wer künftig den Ministerpräsidenten stellt und wer das Land regiert. Am Sonntagabend sind die wichtigsten Würfel sicherlich gefallen.

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Kreis NeuwiedWK 4 – Neuwied

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