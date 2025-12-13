RZ-Adventskalender 13. Türchen: Schaurige statt besinnliche Zeit Lars Tenorth 13.12.2025, 05:00 Uhr

i Vielleicht am 13. Dezember Lust auf eine schaurige Weihnachtsfilmnacht? Romolo Tavani/stock.adobe.com

Auf den Weihnachtsmärkten in der Region geht es oft besinnlich und auch gemütlich zu. Aber was ist, wenn die eigenen Bedürfnisse ganz andere sind und der Wunsch nach einer schaurigen Zeit groß ist?

Auch wenn der 13. Dezember knapp am Freitag, den 13., vorbeischrammt, führte es bei mir doch dazu, mehr über diesen Tag nachzudenken. Schaurige Geschichten werden gern über Freitag, den 13., erzählt. Mindestens einmal im Kalenderjahr und höchstens dreimal, im Durchschnitt alle 212 Tage, fällt der 13.







Artikel teilen

Artikel teilen