Ende Mai wurde die erste Waldkita in Neuwied offiziell eröffnet, der Betrieb läuft aber bereits. Bei Wind und Wetter sind die Kinder in der Natur, Schnuppertage für die letzten Plätze laufen.
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Die erste Waldkita in Neuwied ist vor wenigen Tagen feierlich eröffnet worden – doch die ersten Kinder haben die neue Einrichtung längst erobert. „ Der Betrieb der Waldkita läuft bereits seit April 2026, aktuell besuchen 13 Kinder die Einrichtung“, berichtet Simone vom Berg, k aufmännische Geschäftsführerin des Verbands Evangelische Tageseinrichtungen für Kinder im Kirchenkreis Wied, des Trägers der Waldkita .