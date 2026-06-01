Elias-Oratorium in Neuwied 120 Musiker stehen in der Marktkirche auf der Bühne Jörg Niebergall 01.06.2026, 13:00 Uhr

i Sopranistin Ella Gehrmann war eine der Solistinnen an diesem Abend. Jörg Niebergall

Nach drei Jahrzehnten kehrt Mendelssohns Oratorium „Elias“ in die Neuwieder Marktkirche zurück: der kirchenmusikalische Höhepunkt des Jahres im Kirchenkreis Wied.

Es war großes musikalisches Kino: „Elias“, das wohl bekannteste Oratorium des deutschen Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy, lockte am frühen Sonntagabend fast 400 Besucher in die Neuwieder Marktkirche. Interpretiert wurde das Werk vom Neuwieder Konzertchor, der zuvor über sechs Monate lang intensiv geprobt hatte, dem Kammerchor Cappella Vocale Neuwied, dem Schöneck Ensemble und jungen, virtuosen Solisten der Musikhochschule Frankfurt: Ella ...







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