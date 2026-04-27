Gardetanz und Gesundheitstipps 115 Frauen kamen erneut in Waldbreitbach zusammen Jörg Niebergall 27.04.2026, 06:00 Uhr

i Die Jugendtanzgarde der Brave Jonge zeigte beim Frauentreff ihr ganzes Können. Jörg Niebergall

Um Karneval, Kräuterkunde und Sicherheitstipps ging es bei der 23. Auflage von „Frauen treffen sich“ in Waldbreitbach. Dabei waren auch Ortsbürgermeisterin Monika Kukla und Pierre Fischer, Bürgermeister der Verbandsgemeinde.

Der Spaß und die Freude am Gardetanz kam bei der 23. Auflage von „Frauen treffen sich“ im Waldbreitbacher Kolpinghaus nicht zu kurz. Eingeladen hatte die Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach. Ortsbürgermeisterin Monika Kukla, VG-Bürgermeister Pierre Fischer und die Gleichstellungsbeauftragte Heike Kurz hatten die 115 Teilnehmerinnen begrüßt.







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