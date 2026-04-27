Um Karneval, Kräuterkunde und Sicherheitstipps ging es bei der 23. Auflage von „Frauen treffen sich“ in Waldbreitbach. Dabei waren auch Ortsbürgermeisterin Monika Kukla und Pierre Fischer, Bürgermeister der Verbandsgemeinde.
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Der Spaß und die Freude am Gardetanz kam bei der 23. Auflage von „Frauen treffen sich“ im Waldbreitbacher Kolpinghaus nicht zu kurz. Eingeladen hatte die Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach. Ortsbürgermeisterin Monika Kukla, VG-Bürgermeister Pierre Fischer und die Gleichstellungsbeauftragte Heike Kurz hatten die 115 Teilnehmerinnen begrüßt.